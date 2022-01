'위드 코로나' 시작된 11월, 신용·체크카드 실적 대폭 늘었다

[아시아경제 송승섭 기자]‘위드 코로나’ 정책 시행으로 카드 지출액이 대폭 증가한 것으로 파악됐다. 정부가 지난해 11월 사회적 거리두기 방역조치를 완화하자 소비가 대폭 늘어난 셈이다.

9일 여신금융협회 여신금융연구소에 따르면 지난 11월 전체 카드 승인액은 87조4000억원(20억4000건)으로 집계됐다. 76조7000억원(18억2000건)이었던 전년 동월보다 14.0% 늘어났다. 승인건수로 봐도 11,6% 증가했다. 신용카드 승인금액이 60조원에서 68.4조원으로 14.1%, 체크카드 승인금액이 16.6조원에서 18.7조원으로 12.3% 증가했다.

개인카드 뿐 아니라 법인카드 승인액도 커졌다. 13조4000억원(1억1000건)이던 법인카드 승인금액은 15조6000억원(1억3000건)으로 16.5% 불어났다. 한달 간 영업제한이 풀리면서 개인모임이 늘고 기업 내 저녁 회식도 증가한 영향으로 보인다.

업종으로 보면 지난해 11월 숙박·음식점업의 카드승인 실적은 10조9200억원에 달했다. 전년 동월 대비 14.1% 커졌다. 또 운수업은 43.3% 늘었고, 사업시설관리 및 사업지원(32.4%) 교육서비스업(15.7%), 보건업 및 사회복지 서비스업(15.9%) 등이 일제히 개선됐다.

