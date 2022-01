델타와 오미크론 잡종 발견…'델타크론'

키프로스대학, 델타 유전적 기반에 오미크론 요소 합쳐진 잡종

키프로스에서 채취한 25개 검체에서 발견

[아시아경제 국제부 기자] 지중해의 섬나라 키프로스공화국에서 코로나19 델타 변이와 오미크론 변이가 섞인 잡종 변이가 발견됐다고 타스 통신이 현지 전문가들을 인용해 8일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 잡종 변이는 키프로스 대학 생명공학ㆍ분자 바이러스학 연구소 소속 전문가들에 의해 발견됐으며, 전문가들은 이 잡종 변이에 '델타크론'이란 이름을 붙였다.

레온티오스 코스트리키스 연구소 소장은 "새 잡종변이는 델타 변이의 유전적 기반에 오미크론의 여러 돌연변이 요소들이 합쳐져 있다"면서 "30가지의 오미크론 돌연변이 가운데 10가지가 키프로스 잡종 변이에서 확인됐다"고 설명했다.

그는 델타크론 변이가 키프로스에서 채취한 25개 검체에서 발견됐으며, 그 가운데 11개 검체는 코로나19 증상으로 입원한 환자에게서, 나머지 14개 검체는 일반인에게서 확보한 것이라고 덧붙였다.

