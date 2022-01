서울시, 설 앞두고 '체불 예방 특별 점검반' 운영…공사 대금 체불·지연지급 중점 점검

17일부터 10일간 하도급 대금 등 체불 집중 신고 기간 지정

하도급부조리신고센터 상시 운영, 최근 3년 간 약 104억 체불 해결

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 설 명절을 맞이해 공사 대금과 노임·자재·장비 대금 등의 체불 예방을 위해 ‘체불 예방 특별 점검반’을 편성하고 17일부터 7일 동안 시가 발주한 건설공사 중 체불 취약 현장 등으로 선정된 14곳에 대한 특별 점검을 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 점검에는 명예 하도급호민관 9명, 직원 5명을 2개의 반으로 편성해 건설현장을 방문하여 점검한다. 특별 점검반은 각종 공사 관련 대금의 집행과 이행 실태, 근로계약서와 건설기계 임대차계약 적정 여부 등을 중점적으로 점검해 체불 예방 활동의 실효성을 높일 계획이다.

또한 분쟁 사항은 하도급호민관이 법률 상담이나 조정을 해 원만한 해결을 유도하고 점검 결과의 경중에 따라 현지 시정, 영업정지 및 입찰 참가 제한 등 관련 규정에 따라 조치할 계획이다.

17일부터 28일까지 집중 신고 기간 중 다수·반복 민원이 신고된 현장은 특별 점검을 실시한다. 서울시는 이 기간에 산하기관 발주 공사의 공사 대금, 노임·자재·장비 대금 등의 체불을 해결하고 체불되지 않도록 예방 활동에 나설 계획이다.

집중 신고 기간 중 다수의 민원이 신고됐거나 반복적으로 민원이 제기된 현장은 긴급 점검반을 편성하여 특별 점검을 실시한다. 이번 점검에서는 ‘건설기계 대여 대금 현장별 보증서’ 발급 실태와 ‘하도급 지킴이’ 사용 실태, ‘건설근로자 전자카드제 및 전자인력관리제’ 운영 실태도 점검한다.

서울시는 ‘하도급 부조리 신고센터를 연중 상시 운영하고 있으며, ‘하도급 호민관’을 두어 하도급 관련 법률 상담을 2019년 이후부터 현재까지 105차례 진행했다. ‘하도급부조리 신고센터’는 최근 3년간 민원 721건을 접수해 체불금액 81억 원을 해결했다.

또한 민원이 다수 접수된 현장은 변호사 자격이 있는 하도급 호민관을 포함한 특별 점검반이 체불 현장에 찾아가 민원을 조사하고 감사를 실시하거나 발주청의 민원 해결 과정에 직접 참여해 민원 해소를 지원했다. 이 과정에서 1억 6380만 원의 체불을 해소했다.

김현중 서울시 안전감사담당관은 “서울시와 서울시 산하기관이 발주한 건설공사에서 노임·건설기계 대여 대금 등 각종 하도급 대금이 체불되는 일이 없도록 지속적인 관심을 기울이고 체불 방지를 위한 제도개선에도 노력할 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr