▶김한신씨 별세, 한효정(헥토, 민앤지, 세틀뱅크) 커뮤니케이션실 홍보1팀장 모친상=분당제생병원 지하2층 3호실, 발인 10일 오전 5시30분,(031)708-4444

