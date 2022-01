中, 세븐일레븐에 벌금 부과…“지도서 대만 독립된 국가로 표기”

[아시아경제 이준형 기자] 중국이 대만과 중국이 별개 국가인 것처럼 표기된 지도를 썼다는 이유로 일본계 편의점 프랜차이즈 세븐일레븐에 벌금을 부과했다.

7일 대만 중앙통신사 등 현지 언론에 따르면 베이징시 당국은 세븐일레븐 중국 법인에 '잘못된 지도' 시정 명령과 함께 15만위안(약 2830만원)의 벌금을 부과했다. 베이징시 당국은 세븐일레븐 중국 법인이 자사 홈페이지에 올린 지도에 대만이 독립된 국가로 표기됐으며 남중국해 섬들과 동중국해 센카쿠 열도가 누락됐다는 문제점이 발견됐다며 이 같은 행정 처분을 내렸다. 이에 대해 왕원빈(汪文斌) 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 "대만은 중국 영토의 분할할 수 없는 일부"라며 "'하나의 중국' 원칙은 공인된 국제관계 준칙"이라고 밝혔다.

중국은 남중국해 대부분이 자국 영향권이 미치는 바다인 데다 인근 모든 섬이 자국 고유영토라는 입장이다. 이에 베트남, 필리핀 등 동남아시아 인접국과 갈등을 빚고 있다. 중국은 일본이 지배 중인 동중국해 센카쿠 열도도 자국 영토라고 주장하고 있다.

