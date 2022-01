'백신 미접종' 조코비치 호주 입국 거부…법정공방으로 번져

[아시아경제 이준형 기자] 남자프로 테니스 세계 랭킹 1위 노바크 조코비치의 호주 입국 불허 사태가 법정 공방으로 번졌다. 이달 17일 호주오픈 테니스대회에 출전하려던 조코비치는 코로나19 백신 미접종 문제로 '백신 면제' 비자를 인정받지 못해 호주 입국을 거부 당한 후 격리됐다.

7일 현지 언론에 따르면 전날 호주 연방법원은 호주 정부가 자신을 즉각 추방하지 못하는 금지명령을 내려달라고 주장한 조코비치 측의 의견을 받아들여 10일 정식 심리를 열기로 했다. 법원은 연방정부에게 10일 오후4시까지 조코비치의 추방을 금지하는 임시 명령을 내렸다. 앤서니 켈리 판사는 "이 사건을 신속하게 처리하기를 바라며 필요한 경우 온라인으로 조코비치의 증언을 들을 수 있다"면서 "판결이 나오기 전 테니스 스타가 추방되는 건 합당치 않다"고 밝혔다. 조코비치 측 변호인은 법원에 호주오픈 개막 전까지 최종 판결을 내려달라고 요청한 것으로 전해졌다.

호주 정부는 입국자가 도착 시점에 백신 접종이나 합당한 면제 사유를 증빙한 자료를 제시할 의무가 있다는 입장이다. 이 같은 조건을 충족하지 못하면 규정상 입국을 허용할 수 없다는 것이다. 스콧 모리슨 호주 총리는 조코비치 사태에 대해 "규정은 규정일 뿐 특별한 예외는 있을 수 없다"면서 "관련 직원이 자신의 업무를 잘 수행한 것에 감사하다"고 했다.

조코비치가 격리된 호주 멜버른 파크 호텔 앞에서 지지자 약 50명이 시위를 벌이기도 했다. 이들은 조코비치의 모국인 세르비아 국기를 흔들며 '노바크에게 자유를', '그를 풀어달라' 등의 구호를 외쳤다. 이날 시위에 참여한 세르비아계 호주인 시니사는 "조코비치만을 위해 이 자리에 나온 건 아니다"라며 "내 아들과 모든 사람들의 자유를 위해 조코비치와 함께 할 것"이라고 밝혔다.

카렌 앤드루스 호주 내무장관은 이날 아침 "조코비치는 구금된 게 아니다"라며 "그가 원한다면 언제든 호주를 떠날 자유가 있다"고 강조했다. 이어 "그의 비자가 승인된 건 맞지만 호주 입국에 필요한 2차 요건을 충족하지 못한 게 문제"라고 덧붙였다.

