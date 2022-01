홍준표, 거듭된 '원팀' 요구에 "尹 뒤에서 이미 돕고 있다"

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 같은 당 박수영 의원이 자신의 윤석열 후보 '원팀' 합류 가능성에 대해 "시간 문제"라고 말한 데 대해 "참 방자하다"고 불쾌감을 드러냈다.

홍 의원은 7일 자신이 운영하는 온라인 플랫폼 '청년의꿈'의 청문홍답(청년의 고민에 홍준표가 답하다) 코너에서 박 의원의 발언에 대해 "나는 이미 뒤에서 돕고 있다. 아무런 내용도 모르는 사람이 함부로 말하니"라며 이같이 말했다.

앞서 박 의원은 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 국민의힘 대선후보 경선에 참여한 홍 의원과 유승민 전 의원의 선대위 합류 가능성에 대해 언급했다.

그는 홍 의원에 대해 "홍 의원 가까운 분들도 우리 캠프에 들어와서 일하고 있다. 본인은 계속 지금 확실한 답을 안 주고 계시지만, 이번에 새로 출발한 것이 계기가 돼서 이젠 좀 결심할 때가 되지 않았나 (생각한다)"고 말했다.

홍 의원은 또 '안철수, 홍준표, 유승민과 손잡으면 이긴다'고 한 김형오 전 국회의장의 조언에 대해서도 "손잡고 있다. 이미 저는 선대위에 합류했다"고 말했다. 현재 홍 의원은 대구선대위에서 고문을 맡고 있다.

이외에도 한 누리꾼이 '홍 의원 조언대로 윤석열과 이준석이 화해했다. 윤 후보를 응원해달라'고 하자, 홍 의원은 재차 "뒤에서 돕고 있다"고 짧게 답했다.

한편 윤 후보는 최근 홍 의원에게 만남을 제안한 것으로 알려졌다. 윤 후보는 이날 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자들과 만나 "(홍 의원에게) 새해 안부 전화를 드렸는데, 다음 주쯤 날을 잡아서 보자고 했다"며 "아직 구체적인 약속 날짜 등을 정하지는 않았다"고 덧붙였다.

앞서 윤 후보는 선대위 해체를 발표한 지난 5일 기자회견에서도 '홍 의원에게 직접 도움을 요청하거나 만날 계획이 있느냐'는 질문에 "국민의힘 모든 분들의 힘을 합쳐서 우리가 같은 생각으로 단일대오로 선거를 치러야 한다"며 "그렇기 때문에 필요한 모든 일을 제가 할 것"이라고 답했다.

