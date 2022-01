美 연구팀 "백신 접종 여성, 생리주기 일시적 변화…1~2개월 후 회복"

[아시아경제 이준형 기자] 코로나19 백신을 접종 받은 여성의 생리 주기가 하루 정도 길어지는 등 일시적으로 변화했다가 1~2개월 후 회복한다는 연구 결과가 나왔다.

6일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 예일대 의대와 오리건보건과학대, 브라운대 워런앨퍼트의대 공동 연구팀이 생리주기 관리 애플리케이션(앱)을 사용하는 여성 약 4000명을 대상으로 백신 접종 전후 생리주기 변화 등을 조사한 결과 이 같이 나타났다고 전했다. NYT에 따르면 이번 연구는 코로나 백신 접종이 시작된 이후 생리주기가 길어지거나 생리통, 출혈량 등이 달라졌다는 여성들의 주장을 처음으로 확인했다.

연구 결과는 국제학술지 '산부인과학(Obstetrics & Gynecology)' 최신호에 발표됐다. 연구팀은 전 세계 여성 수백만명이 사용 중인 생리주기 관리 앱 개발사 내추럴 사이클스 연구진과 함께 백신 접종자 2400명과 미접종자 1550명이 실시간으로 입력한 생리주기를 6개월 동안 조사했다. 연구 참여자는 18∼45세 미국 거주자다.

조사 결과 백신 접종자의 생리주기는 백신 접종 전 대비 접종일을 포함한 주기가 평균 하루 정도 길어졌다. 백신 접종자 생리주기는 29일이 됐다가 한 두 달 후 28일로 회복된 것으로 나타났다. 생리주기 동안 백신을 두 차례 접종한 경우 생리주기가 이틀 길어진 사례도 있었다. 그러나 백신 미접종자의 경우 연구기간 동안 생리주기 변화가 없었다.

휴 테일러 예일대 교수는 "이 연구는 코로나 백신 접종 후 생리주기가 변했다는 여성들의 경험 보고를 처음 확인한 것 중 하나"라며 "생리주기의 변화는 크지 않았고 일시적인 것으로 보인다"고 밝혔다. 그러면서 "생리주기가 한두 차례 변하는 건 짜증 날 수 있지만 의학적으로 해롭지는 않다"면서 "대신 폐경기 여성의 경우 백신 접종 후든 아니든 출혈이 있다면 심각한 질환 가능성이 있어 의사 진찰을 받아야 한다"고 덧붙였다.

다만 연구팀은 이 연구가 미국에 거주 중인 생리주기 관리 앱 사용자를 대상으로 진행돼 전 국가의 국민을 대상으로 일반화하기에는 한계가 있다고 밝혔다. 코로나19 백신이 생리주기에 어떻게 영향을 미치는지나 다른 백신들도 이 같은 영향을 미치는지 등은 명확히 밝혀지지 않았다.

생리주기가 규칙적인 여성도 주기가 불규칙해지는 경우가 있었다. 난소 등에서 분비되는 호르몬으로 조절되는 생리주기는 환경, 스트레스, 생활 변화 등에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 유니스 케네디 슈라이버 국립 아동보건·인간개발연구소 소장인 다이애나 비앙키 박사는 "생리주기가 하루 정도 길어지는 건 걱정할 일은 아니라고 할 수 있다"면서 "이 연구가 백신 개발이나 임상시험을 하는 연구자들이 생리주기에 대해서도 관심을 두는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr