주한미군 일주일새 682명 확진

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]주한미군내 코로나 19확진자가 일주일새 600명이 넘게 확진됐다. 코로나19 팬데믹 사태 이후 역대 최대 규모를 기록한 직전주 확진 기록(467명)을 또 경신한 것이다.

7일 주한미군 사령부에 지난달 28일부터 이달 3일 사이 주한미군에서는 코로나19 확진자가 682명이나 급증했다. 이 중 681명은 한국 내 기지 관련 인원들이고, 1명만 해외 유입 사례다. 현재 3일 기준 주한미군 관련 누적 확진자는 3027명이다.

미군 기지 내 백신 접종률은 90%에 이른다. 신규 확진자 상당수가 돌파감염이라는 추정이 나오는 이유다.

문제는 주한미군에서 정확한 집계상황을 공개하지 않고 있다는 점이다. 우리 군이 매일 신규 확진자 수와 돌파감염 여부 등 관련 정보를 발표하는 것과 대조된다. 평택에서는 지난 5일에 이어 이틀 연속 200명대로 나오는 등 지난달 29일 이후 10일째 세 자릿수 발생이 이어지고 있다.

피터스 리 주한미군 대변인은 이날 미국의소리(VOA) 방송의 최근의 대규모 확진 상황과 관련한 질의에 "기지 내 코로나 확진으로 인한 위험성을 분석하고 당장이라도 싸울 수 있는 '파잇 투나잇'(fight tonight) 준비태세를 유지하기 위한 조처를 하고 있다"고 밝혔다.

그는 또 '주한 미군 기지 내 확진자 급증이 한국의 코로나 급증과 관련이 있느냐'는 질문엔 주한미군은 "개방적이고 투명한 정보를 제공함으로써 한국 질병관리청(KDCA)과 지방자치단체, 언론과 전문적인 관계를 유지하고 있다"고 했다고 VOA는 전했다.

한편, 문재인 대통령은 이날 주한미군 기지 등에서 다수의 코로나19 환자가 발생한 것과 관련해 "주한미군 기지 인근 주민들이나 주한미군이 출입하는 영업장 등에 대한 방역을 강화하라"고 지시했다.

