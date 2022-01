신한銀, 아시아머니지 선정 ‘2021 대한민국 최우수 은행’ 수상

안정적 사업포트폴리오, 선도적인 ESG 전략 및 디지털전환 전략에서 높은 평가

[아시아경제 박선미 기자] 신한은행은 글로벌 금융 전문지인 아시아머니지가 선정하는 ‘2021 대한민국 최우수 은행’으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

신한은행은 2021년도 6년 연속 유로머니와 아시아머니 양사 모두로부터 대한민국 최우수은행으로 선정되는 영예를 얻었다. 전통적인 금융분야에서의 안정적 사업포트폴리오 및 경쟁력과 더불어 차별화된 디지털 전략, 선도적인 ESG추진 전략으로 미래 성장성에 대한 확신을 심어주고 있는 점을 높게 평가 받았다.

미래 금융공간인 ‘디지로그브랜치’와 뱅킹을 넘어 생활플랫폼으로 진화 중인 쏠(SOL), 은행권 최초 ‘전자서명인증사업자’ 지위 취득 등 신한만의 차별화된 디지털 생태계 구축을 위한 전략을 추진해 나가고 있다.

또한 ESG부문에서도 국내 시중은행 최초로 ‘적도원칙 채택’, ‘탈석탄금융선언’ 등 기후금융 실천 약속을 통해 금융을 통한 환경 보호에 앞장 서고 있으며, 기술적 역량이 있는 스타트업을 위한 신한금융그룹 협업 플랫폼인 신한스퀘어브릿지와 그룹 내 여성인재 육성을 위한 ‘쉬어로즈 프로그램’ 등의 활동을 통해 사회적 선순환 및 다양성 향상에 기여하고 있다.

신한은행 관계자는 “은행 및 그룹사의 안정적인 사업포트폴리오 관리, 채널혁신, ESG에 대한 전략적 목표를 세우고 역량을 집중하고 있다”며 “앞으로도 신한은행은 신한금융그룹의 ‘더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융’ 비전에 발맞춰 고객을 위한 혁신적인 금융서비스 선보일 계획"이라고 전했다.

