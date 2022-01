[포토]영등포구, 문화도시 선포식 개최

[서울시 자치구 포토 뉴스]채현일 영등포구청장 5일 다채로운 문화생산도시 구현에 박차 의지 밝혀...김수영 양천구청장 5일 파리공원 행복지킴이 어린이단(자원봉사단) 간담회 참석... 노원구, 4일 상계공원 재생사업 준공식 개최, 이승로 성북구청장, 4일 동주민센터 순회 방문 직원 격려

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오후 구청 별관 강당에서 열린 ‘문화도시 선포식’에서 참석했다.

이날 문화도시 선포식에는 김영주 국회의원, 김민석 국회의원, 고기판 영등포구의회 의장을 비롯한 시의원, 구의원, 주민대표 등이 현장 참석, 각 동 단체장, 문화도시 사업 참여자 등 70여 명도 온라인으로 함께해 문화도시 지정을 축하했다.

구는 지난해 12월 서울시 자치구 최초로 문화도시에 지정, 향후 5년간 국비 100억 원 포함 최대 200억 원 예산을 투입해 문화도시 조성에 박차를 가할 계획이다.

채현일 구청장은 기념사를 통해 “이번 문화도시 지정은 영등포의 예술 문화적 매력과 잠재력을 인증받은 뜻깊은 성과”라며 “문화도시로서 위상과 품격 드높일 수 있도록 한마음 한뜻으로 힘 모아주신 모든 분들께 감사드린다”고 전했다.

김수영 양천구청장이 5일 오후 2시 구청 5층 열린참여실에서 개최된 파리공원 행복지킴이 어린이단(자원봉사자) 간담회에 참석했다.

이날 김 구청장은 공원 환경정화 등 자발적인 봉사활동을 통해 파리공원의 가치를 알리는 데 노력하고 있는 ‘파행지’ 어린이단원들을 격려, 앞으로도 적극적인 활동을 부탁한다고 말했다.

노원구(구청장 오승록)가 4일 오후 2시 상계공원(상계 8동 620) 내 바닥분수 광장에서 재생사업 준공식을 진행했다.

이날 준공식은 지난해 1월부터 실시한 상계공원 3만㎡과 근처에 위치한 호돌이어린이공원 1500㎡ 등 총 3만1979㎡에 대한 재생사업 및 시설개선사업을 완료,를 이를 기념하기 위해 마련됐다.

상계공원은 다목구장, 배수로, 공원등, 볼라드, 운동공간, 순환산책로, 휴가든 등을 새롭게 정비, 수목 및 초화류 식재 등을 통해 새롭게 단장했다.

호돌이어린이공원은 조합놀이대, 바구니그네, 흔들놀이말, 파고라, 모래놀이대, 음수대, 모래놀이대 등에 대해 개선사업을 진행했다.

오승록 노원구청장은 ”지역 주민의 휴식공간인 상계공원과 아이들의 놀이공간인 호돌이어린이공원이 1여 년의 공사를 마치고 새로운 모습으로 주민들의 품에 돌아왔다“면서 ”공사기간 동안 많은 불편을 참아주신 지역주민들에게 진심으로 감사드리며, 주민들의 즐겨찾는 휴식공간이 되길 진심으로 기원한다“고 말했다.

이승로 성북구청장이 신년을 맞아 동주민센터 직원 격려에 나섰다. 4일 삼선동을 시작으로 양일간 성북구 20개 전 동을 방문, 코로나19 대응 최일선 현장에서 근무하는 직원들을 만났다.

이 구청장은 “예방접종, 마스크배부, 방역 등 행정 최일선에서 코로나19에 대응하며 주민을 돌보고 있는 주민센터 직원들 덕분에 지난해 코로나19 파고를 잘 지나올 수 있었다”면서 “임인년 새해에도 주민과 소통하는 현장행정으로 구민과 지역을 세심히 살펴주길 바란다”고 격려금과 함께 새해 당부를 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr