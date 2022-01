印 오미크론 환자 첫 사망…당뇨·고혈압 증세 73세 남성

[아시아경제 권재희 기자] 최근 코로나19 확진자가 폭증하고 있는 인도에서 오미크론 변이 감염 사례 중 첫 사망자가 나왔다.

5일(현지시간) 인도 NDTV 등 현지 언론에 따르면 서부 라자스탄주에서 인도 내 첫 오미크론 변이 관련 사망자가 확인됐다.

사망자는 73세 남성으로 지난달 15일 코로나19 확진 판정을 받았다. 이후 입원 치료를 받아온 것으로 알려졌따.

이 남성은 당뇨와 고혈압 등 만성 질환을 앓고 있었으며 지난달 31일 사망했다. 최근 해외여행 이력은 없는 것으로 알려졌다.

인도에서는 이날까지 2135명의 오미크론 변이 감염자가 발생한 것으로 집계됐다.

하지만 오미크론 변이 감염 확인을 위한 유전자 염기서열 분석이 제한적으로 이뤄지고 있다는 점을 고려할 때 실제 오미크론 감염자 수는 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다.

백신 전문가인 NK 아로라 박사는 최근 현지 언론과 인터뷰에서 "뭄바이, 뉴델리, 콜카타 같은 대도시에서는 코로나19 확진자의 75%가 오미크론 변이에 감염된 것으로 보인다"고 언급한 바 있다.

전문가들은 최근 오미크론 변이가 인도에서 급속히 확산되면서 코로나19 확진자가 폭증하고 있는 것으로 보고 있다.

지난달 21일 5326명까지 떨어졌던 일일 신규 확진자 수는 이날 5만8097명으로 불과 보름 만에 10배 이상으로 불어났다.

특히 뉴델리의 경우 지난달 14일 신규 확진자 수는 30명에 불과했지만 이날 오전 기준으로 5481명으로 수직으로 상승했다.

뭄바이의 신규 확진자 수도 1만860명으로 크게 늘었다.

