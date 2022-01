국민의힘 초선들, 尹 적극 지지…"결단에 한마음 동참"

5일 초선의원 40명 명의 성명 발표

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 초선 의원들이 윤석열 대선후보를 적극 지지하며 힘을 실었다.

초선 의원들은 5일 오후 국회에서 모임을 한 뒤 40명 명의로 된 성명을 통해 "초선 의원들은 정권교체를 열망하는 국민의 뜻을 담아내지 못했음을 진솔하게 반성하고 새로운 출발을 다짐한 윤 후보의 결단에 한마음으로 동참한다"고 밝혔다.

이어 "각자의 자리에서 더 낮고 겸손한 자세로 오직 국민만을 바라보며 대선 승리를 위해 최선을 다할 것을 다짐한다"며 "앞으로는 국민의 명령인 대선 승리에 방해가 되는 그 어떠한 언행도 당내에 결코 없어야 함을 강력히 촉구한다"고 강조했다.

박대수 의원은 초선 모임 직후 기자들과 만난 자리에서 윤 후보와 이준석 당 대표간 갈등과 관련해 "중대한 결단을 한 윤 후보의 말을 존중한다"며 "일단 당내 분란은 잠시 유보하고, 또다시 이런 일 있을 때는 거기에 대한 강력한 조치를 취한다는 의견이 많았다"고 설명했다.

박 의원은 '지난번에 운영진들이 당대표실에 가서 사퇴 의견 전달하지 않았나'라는 질문이 나오자 "그때는 제가 사퇴 촉구했다. 경고성이었다. 앞으로 그런 언행 하지 말아달라는 압박카드였다"며 "오늘은 그런 말 없었다. 정권 교체 얘기하고, 분란 소지가 있는 건 참고 인내해서 다음에 하자 이런 의견을 모았다"고 답변했다.

