[아시아경제 강나훔 기자] 한국거래소는 SK쉴더스와 쏘카가 제출한 유가증권시장 상장예비심사 신청서를 접수했다고 5일 밝혔다.

2000년 설립된 SK쉴더스는 보안시스템 서비스 업체다. 현재 SK스퀘어가 지분 63.1%를 보유하고 있다. 작년 3분기 영업수익은 1조1172억원, 순이익은 109억원을 기록했다.

대표 주관사는 NH투자증권, 모건스탠리인터내셔널증권, CS증권이다.

쏘카는 2011년 설립된 승차 공유 플랫폼 기업으로 현재 에스오큐알아이 등이 40.52% 지분을 보유하고 있다.

작년 3분기 영업수익은 2016억원, 순손실은 234억원을 기록했다. 미래에셋증권이 주관사를 맡았다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr