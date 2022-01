中 2020년 출생률 8.52명…43년 만에 최저

[아시아경제 권재희 기자] 중국의 2020년 출생률이 43년만에 최저치를 기록했다.

5일 중국 관영 글로벌 타임스가 국가통계국의 통계연보를 인용해 보도한 바에 따르면 2020년 중국의 출생률(인구 1000명 당 신생아 수)은 8.52명으로 나타났다.

이는 1978년 이후 43년만에 최저치다.

중국의 출생률은 2016년 12.95명을 기록하며 전년보다 소폭 증가했으나 12.43명(2017년)→10.94명(2018년)→10.48명(2019년) 등으로 매년 감소하고 있다.

출생률에서 사망률을 뺀 인구 자연증가율은 1천 명당 1.45명을 기록했는데 이 또한 1978년 이후 가장 낮은 수치라고 글로벌타임스는 전했다.

가장 인구가 많은 지역인 허난성은 1978년 이후 처음으로 신생아 수가 100만명 아래로 떨어져 92만명을 기록했다.

특히 경제 수준이 높은 장쑤성 등 동부 연안과 베이징, 톈진 등 지역은 출생률이 5.99∼6.98명으로 평균을 훨씬 밑돌았다.

쑹젠 런민대 인구개발연구센터 부주임은 "코로나19 대유행도 출생률에 영향을 미치는 요인 중 하나"라며 "중국은 고령화 등의 요인으로 저출산이 계속될 것"이라고 전망했다.

이어 "정부가 출산을 장려하기 위해서는 더 치밀하고 체계적인 관리 정책이 필요하다"고 덧붙였다.

