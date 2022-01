경북 농어촌마을 하수도정비사업으로 지역 수질개선 박차

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도가 올해 농어촌 마을하수도 정비사업 시행을 위해 국비 345억원을 확보했다.

도는 국회와 중앙부처에 예산 증액을 요청해 올해 처음 책정된 정부 예산안 270억원보다 75억원이 추가되는 결과를 끌어냈다.

농어촌 마을하수도 정비사업은 하수처리시설 용량이 하루 500t 미만의 마을 단위 하수처리구역을 대상으로 국비 70%를 지원해 추진된다.

지방의 재정 여건상 국비 확보가 필수적이나 경북지역은 지리적 특성상 농어촌지역이 많고 마을이 여기저기 흩어져 있어 하수처리시설 설치를 위한 기본계획 수립과 관련 국비 예산 확보가 어려웠다.

도는 현재 20개 시·군, 57곳에 총사업비 4798억원을 투입해 사업을 추진하고 있다. 올해는 27.8% 늘어난 국비 345억원을 포함해 총 504억원을 들여 진행할 예정이다.

주요 신규 사업으로는 영천 자양면 지역의 충효, 용산 등 댐 상류 지역과 영주 소백산 자락 부석면의 남대리 농어촌마을 하수도 정비사업 등이 반영됐다.

최영숙 환경산림자원국장은 “경북지역은 노령인구 증가로 개인 정화조 관리와 분뇨 수거 등 지역주민의 어려움이 많은 실정”이라며 “사업 추진 예산 확보를 위해 중앙부처와 지속해서 협의할 예정이다”고 말했다.

