“버거킹마저” 햄버거 가격 도미노 인상 현실로

햄버거 업계의 도미노 가격 인상이 현실화되고 있다.

버거킹은 오는 7일부터 버거류 25종을 포함한 제품 33종의 가격을 평균 2.9% 인상한다고 5일 밝혔다. 이로써 대표 메뉴인 와퍼 단품은 6100원에서 6400원으로, 와퍼 주니어는 4300원에서 4400원으로 각각 인상된다.

버거킹 관계자는 “해외 생산·물류 대란에 따른 원자재 가격 급등, 최저임금 인상 등 제반 비용 상승으로 불가피하게 내린 결정”이라고 설명했다.

버거 프랜차이즈의 가격 인상은 지난해 연말 롯데리아로부터 시작됐다. 롯데리아는 지난달 1일부터 버거류 16종, 세트류 17종, 치킨류 12종, 디저트류 8종, 드링크류 10종 메뉴의 가격을 평균 4.1% 올렸다.

신세계푸드의 노브랜드버거도 일부 메뉴에 평균 2.8% 인상률을 적용하며 3년 만에 가격 인상에 동참했다. 가장 저렴했던 그릴드 불고기 세트 메뉴 가격은 3900원에서 4200원으로 인상됐다.

맘스터치와 한국맥도날드는 아직 인상 계획이 없다고 선을 긋고 있다.

다만 업계에서는 내·외부적으로 인상 요인 누적돼 있다고 입을 모은다. 한 업계 관계자는 “이미 가격 인상 요구는 회사 안팎에서 꾸준히 제기되고 있는 문제”라고 했다.

