웰컴저축은행 "부채관리·안심거래, 웰컴 마이데이터로 하세요"

[아시아경제 송승섭 기자]웰컴저축은행이 5일 마이데이터 서비스 개시에 맞춰 저축은행 업계 최초로 '웰컴마이데이터‘ 서비스를 시작한다.

웰컴저축은행 고객은 웰컴디지털뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 웰컴마이데이터 서비스를 누릴 수 있다. 맞춤형 부채관리 방안, 신용관리, 금융상품 추천, 안심거래 등의 서비스 등이 제공된다. 맞춤형 부채관리와 안심거래부터 우선 서비스되고 나머지 서비스는 차례로 공개할 예정이다.

맞춤형 부채관리는 부채관리를 통해 이자절감이나 신용점수 상승을 유도한다. 고객의 거래 현황을 분석한 후 가장 적합한 상품을 추천해주기도 한다. 체크리스트는 저금리 상품 등으로 꾸려져 있어 고객이 자신의 상황에 유리한 곳으로 갈아타기도 쉽다.

또 부채리포트를 제공해 금융사별 이용·보유 중인 대출을 종류별로 구분한다. 소비와 지출 등의 내역도 상세히 정리해 전달해준다. 일반고객뿐 아니라 회생이나 신용회복 절차를 진행 중인 고객도 별도의 부채관리 서비스를 이용할 수 있다.

안심거래 서비스를 이용하면 중고거래 등에 나선 고객이 즉시 대금을 입출금할 수 있다. 또 사기 등 사고거래에 대비해 거래금액의 최대 30만원까지 웰컴저축은행이 보장한다. 기존의 중고거래 플랫폼에서 자유롭게 활동하고 안심거래 서비스로 물건 대금을 주고받기만 하면 된다. 또 웰컴마이데이터가 각종 정보를 분석해 중고거래자의 등급을 안심·일반·사고(신고) 거래자로 분류하기 때문에 등급 확인 후 안전하게 거래할 수도 있다.

이외에도 웰컴저축은행은 ▲정부지원금 안내 ▲통합부채증명서 ▲금융보고서공유 ▲금융카페 ▲차용증거래 ▲회비통장 ▲스마트돈모으기 등의 서비스를 선보일 방침이다.

웰컴저축은행 관계자는 “데이터를 기반으로 하는 플랫폼으로서 최적화된 생활금융서비스를 제공하는 것이 웰컴마이데이터의 목적”이라며 “마이데이터로 모인 정보를 분석하고 단순히 제공하는 수준에서 벗어나 고객에게 실질적으로 도움이 되는 서비스를 제공하고 혜택으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

