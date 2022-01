[CES2022] 로보틱스, 인류를 자유롭게 하리라(종합)

정의선 현대차 회장 비전 발표

2년 만에 참가해 '스팟'과 등장

"이동경험, 메타모빌리티로 확장"

[아시아경제 이기민 기자] "현대차의 로보틱스 비전이 인류의 무한한 이동과 진보를 가능하게 할 것이다."

정의선 현대차그룹 회장은 4일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션 센터에서 개최된 세계 최대 전자·IT 전시회 ‘CES 2022’ 보도발표회에서 ‘이동 경험의 영역을 확장하다(Expanding Human Reach)’라는 주제로 로보틱스 비전을 밝혔다.

정 회장은 이날 발표회에 보스턴다이내믹스의 로봇 개 '스팟(Spot)'과 함께 등장했다. 연단에 오른 정 회장이 "고마워 스팟, 넌 좋은 친구야"라고 말하자 스팟이 알아서 퇴장했다.

정 회장은 최근 화두인 친환경차가 아닌 로보틱스를 이번 CES 주제로 정한 이유에 대해 "로보틱스가 결국 자동차와도 다 연결돼 있다"며 "로보틱스가 앞으로는 많이 보급이 될 것이고, 또 사람들의 생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 CES에서 저희가 생각하는 것을 소개하고, 또 평가받으며, 방향성 잡아야 할 것은 잡기 위해 로보틱스를 소개드렸다"고 답했다.

정 회장은 또 "커넥티비티, 즉 사람과 로봇에 메타버스를 연결하는 것이 관심사"라며 "인류의 삶에 기여하고 싶기 때문에 투자한다"고 말했다.

그는 미래 성장동력으로 로보틱스를 강조하는 이유에 대해선 "로봇이 점점 인간과 가까워지고 있기 때문"이라며 "매일 휴대폰을 들고 다니는 것처럼 언젠가는 사람들이 스팟(4족 보행로봇)을 데리고 다니게 될 것"이라고 설명했다.

이날 현대차가 공개한 주요 로보틱스 비전은 사용자의 이동 경험이 혁신적으로 확장되는 '메타모빌리티(Metamobility)', 사물에 이동성이 부여된 ‘Mobility of Things(MoT)’ 생태계, 인간을 위한 ‘지능형 로봇’ 등이다.

이 가운데 정 회장이 발표한 미래 로보틱스의 핵심은 최근 IT 발달로 대두되고 있는 메타버스(확장가상세계) 자동차, 도심 항공 모빌리티(UAM), 로보틱스를 통한 실제 현실을 연결하는 메타모빌리티다. 정 회장은 "로봇은 우리에게 꿈이었고, 만화에서 외계생명체로부터 우리를 보호해주는 영웅이었다"면서 "하지만 로봇은 더는 꿈이 아니다. 지금이다"라고 말했다.

이어 "메타버스는 곧 우리에게 중요한 공간이 될 것"이라며 "현대차는 메타모빌리티로 확장한 미래 모빌리티 솔루션을 통해 인류의 무한한 이동과 진보를 가능하게 할 것"이라고 강조했다.

다만 이날 선보인 메타모빌리티 제품의 출시 시기 등 실현에 대해서는 "정확하게 '몇 년이 걸린다'고는 표현할 수는 없다. 연구를 해가면서 정확한 기간이 나올 것이다"면서도 "이것만 해도 많은 기술이 필요하고, 가야 할 길이 멀다"면서도 "우리의 도전에는 한계가 없고, 우리는 우리의 한계에 도전한다"고 강조했다.

정 회장은 메타모빌리티가 상용화되면 제조업 등 생산 현장에 많은 영향이 있을 것으로 예상했다. 그는 "최근 재택을 많이 하고 있지만, 공장에서는 전체가 나와 현장에서 일하고 있다"며 "자동화가 되고 로봇이 일하게 되는 시대가 되면 집에서 자동으로 조정을 하는 부분이 실현되지 않을까 싶다"고 말했다.

이어 "집에서 증강현실(AR)을 통해 생산 현장을 점검할 수 있고 기계를 다룰 수 있고 그런 부분이 현실화할 것으로 보고 있다"고 덧붙였다.

한편 정 회장의 발표 이후 송창현 현대차 TaaS 본부장 사장, 마크 레이버트 보스턴다이내믹스 회장, 현동진 로보틱스랩 상무, 울리히 오만 마이크로소프트 클라우드&AI 부문 부사장도 구체적인 로보틱스 기술과 전망에 대해 설명했다.

