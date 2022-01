버핏, 애플 투자로 149조원 평가차익

[아시아경제 조유진 기자] 애플의 시가총액이 3조달러를 돌파하는 기록을 세우면서 워런 버핏이 얻은 평가차익이 1240억달러(약 149조원)에 달한다.

4일(현지시간) 미국 경제 전문 매체 CNBC에 따르면 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 360억달러를 들여 2016년부터 2018년 중반까지 확보한 애플 지분 5%의 가치가 주가 상승에 힘입어 1600억 달러(약 192조원)로 늘어났다.

버크셔 해서웨이는 주가 상승에 따른 지분 차익 외에도 막대한 배당금을 누려왔다. 버크셔 해서웨이가 애플로부터 받은 배당금은 매년 평균 7억7500만달러에 달한다.

앞서 버크셔 해서웨이는 지난 2020년 애플 주식 일부를 처분해 110억달러를 챙겼으나, 이후 애플 주식 일부를 매도한 것은 실수라고 언급했다.

그는 지난해 열린 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 애플 주식이 저평가 돼 있다면서 그 이유로 "사람들에게 자동차와 애플 중 하나를 포기하라고 한다면 자동차를 포기할 정도로 애플 제품은 생활 필수품이 돼 있다"고 말했다.

금융정보업체 인사이드 스코어에 따르면 현재 버크셔 해서웨이의 보유주식 가운데 애플의 비중은 40%가 넘는다.

버핏은 지난 2020년 2월 CNBC 방송 인터뷰에서도 "애플은 내가 알고 있는 세계 최고일 사업일 것"이라고 평가하면서 "역사상 애플은 보험, 철도에 이어 세 번째로 많은 돈을 벌어다 줬다"고 말한 바 있다.

애플은 3일 장중 시가총액 3조달러(약 3595조원)를 돌파한 데 이어 이날도 장중에 또다시 3조 달러를 넘어섰으나 1.27% 하락한 179.70달러에 거래를 마치며 종가 기준 시총 3조 달러 유지에는 실패했다.

