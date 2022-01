[아시아경제 이지은 기자] 노규덕 한반도평화교섭본부장은 5일 성 김 미국 대북특별대표와 유선 협의를 갖고 북한의 탄도미사일 추정 미상발사체에 대해 논의했다.

양측은 미상발사체 관련 평가를 공유하고, 향후 대응 방안 등에 대해 논의하는 한편 앞으로도 굳건한 한미 동맹을 바탕으로 긴밀한 공조를 이어가면서 북한과의 대화 재개를 위한 노력을 지속 경주해 나가기로 했다.

