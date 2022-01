코웨이, CES서 '스마트케어 에어매트리스' 최초 공개

혁신 스마트 라이프 솔루션 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 5일부터 7일(현지시각)까지 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 가전·정보기술전시회 '2022 CES'에 참가해 글로벌 시장을 이끌 혁신 제품과 스마트 라이프 솔루션을 선보인다고 5일 밝혔다.

코웨이는 이번 전시를 통해 '스마트케어 에어매트리스'를 선보인다. 올해 1분기에 국내 출시 예정인 이 제품은 코웨이만의 독자 특허 기술로 개발했다. 사용자의 체형과 수면 자세 등에 따라 매트리스 안에 있는 '에어셀'이 공기압 변화를 감지, 경도를 자동으로 조절해주는 것이 특징이다. 코웨이는 에어셀의 내구성과 탄성이 뛰어날 뿐 아니라 개인별 맞춤 경도를 9단계까지 조절 가능해 체형과 취향, 컨디션에 맞춰 편리하게 사용할 수 있다고 코웨이는 설명했다.

이번 2022 CES 전시장에서는 사물인터넷 기술로 스마트케어 에어매트리스 등의 제품을 연동해 최적의 수면 환경을 선보일 계획이다. 방문객이 스마트케어 에어매트리스에 누우면 조명이 스스로 꺼지고 매트리스 경도가 몸 상태에 맞춰 자동 조절된다. 이어 가습기와 공기청정기가 최적의 공기질과 습도를 찾아 자동 조절된다.사용자가 기상하면 사용자 움직임과 빛을 감지해 조명이 자동으로 켜지며 매트리스가 작동해 편안한 기상을 돕는다.

코웨이는 '노블 컬렉션' 제품들과 '에어 카트리지' 공기청정기 등을 위한 전시 공간도 마련했다. 코로나19로 직접 참관이 어려운 참관객들을 위해선 '코웨이 CES 2022 브랜드사이트'를 통해 오프라인 부스의 생생함을 느낄 수 있도록 할 예정이다.

코웨이 관계자는 "이번 전시는 일상 속 삶의 가치를 높여주는 차별화된 혁신 제품과 서비스를 선보이며 글로벌 환경가전의 트렌드와 미래 청사진을 제시하는 중요한 자리"라며 "앞으로도 혁신적인 고객 경험을 지속적으로 선보이며 한국을 대표하는 명실상부한 글로벌 라이프 솔루션 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

