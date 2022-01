美 CDC, 무증상자 격리 10일→5일·코로나 검사 의무화 안해 논란

[아시아경제 권재희 기자] 미 보건당국이 코로나19 무증상 환자의 격리 해제 요건에 코로나19 검사 의무화를 추가하지 않아 논란이 되고 있다. 특히 격리 기간 역시 기존 10일에서 5일로 단축하기로 하면서 논란은 가열되고 있다.

4일(현지시간) 주요외신에 따르면 미 질병통제예방센터(CDC)는 무증상자가 5일 격리를 끝내면 이후 최소 5일간 마스크를 쓰고 외부 활동을 할 수 있다는 기존의 격리 기간 단축 지침을 유지했다.

이어 무증상자의 격리 해제 요건에 코로나 검사 의무화를 추가하지 않고 개인의 선택에 맡기기로 했다.

CDC는 "격리가 끝날 무렵 항원 검사를 받는 것이 최선의 접근법"이라고 말했다.

앞서 미국의 일부 공중보건 전문가들은 무증상자라도 5일 만에 격리를 끝내는 것은 위험하며 격리 해제 요건에 코로나 검사를 추가해 음성 판정을 받은 사람만 외부 활동을 허용해야 한다고 주장해왔다.

하지만 CDC는 무증상자 격리 기간을 5일로 줄이면서도 격리 해제 요건에 코로나 검사 의무화를 추가하지 않은 것은 과학적 증거에 따른 것이라고 반박했다.

CDC는 "17개국의 113개 연구 결과를 검토한 결과, 코로나19 전파는 대부분 감염 초기 단계에 이뤄진다"며 "5일 격리로 충분하다"는 입장을 고수했다.

뉴욕타임스(NYT)는 "CDC가 무증상자 격리 해제 요건에 코로나 검사를 추가할 것으로 예상됐으나 놀랍게도 검사를 의무화하지 않았다"고 보도했다.

이같은 CDC의 방침에 전문가들의 의견도 분분한 상황이다.

의학연구기관 스크립스연구소의 에릭 토폴 소장은 "격리 단축은 검사와 함께 이뤄져야 한다"며 "CDC가 혼란을 가중한다"고 비판했다.

반면 예일대학 하워드 포먼 박사는 "기존 10일 격리는 봉쇄 정책과 다름없다"며 CDC 지침을 지지했다.

