中 "극초음속 무기 개발 핵심 '풍동시설' 가동"

[아시아경제 조유진 기자] 중국이 극초음속 무기 개발에 핵심 역할을 하는 새 풍동 시설을 완공해 사실상 가동에 들어갔다고 5일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.

SCMP는 풍동 시설 프로젝트에 참여했던 중국 과학자들을 인용해 중국의 새로운 비밀 풍동 시설이 극초음속 무기 실험에 핵심적인 역할을 할 것이라고 보도했다.

풍동은 인공 바람을 일으켜 극초음속 상황의 기류를 만들어 내는 터널이다. 'JF-22'으로 이름 붙은 새 풍동 시설은 마하 30(초속 10.2㎞)의 비행조건을 만들 수 있는 것으로 전해진다.

중국 당국은 그러나 새 풍동 실험시설의 이름, 위치, 속도 등을 공개하지 않고 있다.

이 시설은 실제 크기의 극초음속 미사일을 대상으로 실험을 할 수 있는 세계 최초의 풍동 실험시설로 극초음속 무기의 실패 가능성을 차단하는 열쇠가 될 것이라고 과학자들은 전했다.

풍동은 건설이 어렵고 가동하는데 막대한 에너지가 소모된다. 이에 중국 정부와 군 당국은 막대한 예산을 투입해 풍동 건설에 박차를 가해왔다.

프로젝트에 참여한 과학자들은 이 시설 완공으로 중국은 앞으로 수십년간 극초음속 무기 개발에서 경쟁국을 앞설 수 있을 것이라고 했다.

미국, 중국, 러시아가 치열하게 맞붙는 극초음속 무기 개발에서 풍동은 핵심 기술로 꼽힌다.

중국은 극초음속 무기 개발에서 미국보다 앞서 있다는 게 전문가들의 평가다.

SCMP는 지난 1일 과학자들을 인용해 중국이 적외선 목표 추적 기술을 이용한 차세대 극초음속 미사일을 개발했다고 보도한 바 있다.

열 추적 능력을 갖춘 차세대 극초음속 미사일은 주로 미사일방어망과 지상의 목표물을 대상으로 한 기존의 기술과 달리 스텔스 전투기, 항공모함 등 이동하는 목표물을 타격할 수 있어 더욱 강력한 무기로 평가받는다.

중국 과학자들은 적외선 센서의 정확성에서 획기적인 진전을 이루면서 가능해진 것으로, 미군은 오는 2025년까지 이러한 무기들을 확보하지 못할 것이라고 주장했다.

음속보다 5배 이상 빠른 속도로 날아가는 극초음속 무기는 기존 미사일방어(MD) 체계로는 요격이 불가능해 전쟁 판도를 바꿀 '게임 체인저'로 불린다.

