[아시아경제 이민지 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,485 전일대비 20 등락률 +0.81% 거래량 4,265,188 전일가 2,465 2022.01.05 14:20 장중(20분지연) 관련기사 삼부토건, 630억원 규모 광주 평동산업단지 물류센터 신축공사 수주삼부토건 "한국기업 주관 파키스탄 수력발전 사업 추진"주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 은 630억7730만원 규모로 평동로지스틱스와 광주광역시 평동산업단지 내 물류센터 신축공사를 체결했다고 5일 공시했다. 이는 지난 2020년 매출액 대비 16.63%에 달한다.

