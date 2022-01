[포토]'CES 2022' 관람객 맞이하는 LG전자 광고판

세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2022'가 열리는 라스베이거스 컨벤션센터에 LG전자 슬로건인 '모두가 누릴 수 있는 더 나은 일상(The Better Life You Deserve)'이 적힌 광고판이 걸려 있다. (사진=LG전자 제공)

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 3,000 등락률 -2.11% 거래량 670,835 전일가 142,000 2022.01.05 12:48 장중(20분지연) 관련기사 CES 앞두고 로봇株 들썩'10년 역사' 올레드 밀고가는 LG전자…라인업 확장해 주도권 강화(종합)외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2022'에서 고객경험 혁신을 위한 제품과 솔루션을 대거 선보인다. 개막 하루를 앞둔 4일 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 3,000 등락률 -2.11% 거래량 670,835 전일가 142,000 2022.01.05 12:48 장중(20분지연) 관련기사 CES 앞두고 로봇株 들썩'10년 역사' 올레드 밀고가는 LG전자…라인업 확장해 주도권 강화(종합)외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 슬로건인 ‘모두가 누릴 수 있는 더 나은 일상(The Better Life You Deserve)’을 소개하는 거대한 광고판이 관람객들을 맞이하고 있다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr