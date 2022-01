'김종인에 굿바이' 선언한 尹 "이준석, 당대표로서 역할 기대"(상보)

윤석열 "김종인에 감사, 앞으로도 조언 구할 것"

"저나 이준석, 정권교체 나서라고 뽑혀…제 역할 잘할 것으로 기대"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 5일 김종인 총괄선대위원장과의 결별을 공식적으로 알렸다. 윤 후보는 "앞으로도 김 위원장으로부터 조언을 구하겠다"며 예우를 하는 모양새를 취했다. 갈등설에 휘말린 이준석 국민의힘 대표에 대해선 "대선을 위해 당 대표로서 역할을 잘하실 것으로 기대한다"고 말했다.

윤 후보는 이날 당사에서 기자회견을 통해 "오늘부로 선대위를 해산하겠다"면서 "그동안 저에게 많은 조언과 김 위원장께 감사의 말씀 드리며 앞으로도 조언을 계속해줄 것을 부탁드렸다"고 말했다.

그는 기자들과 질의응답에서 "(김 위원장과) 결별이라고 보는 분들도 있겠지만 기본적으로 선대위라는 조직이 너무 커서 기동성 있고 실무형으로 2030 세대가 주도적으로 참여할 수 있는 참여할 수 있도록 하기 위해서는 의사결정 구조도 단순화하고 실무형으로 바꾸는 게 맞겠다는 판단에 결정한 것"이라고 설명했다.

윤 후보는 "(김 위원장은) 그저께 뵀고 아침에 전화를 드려 감사와 앞으로 많은 조언 부탁드린다 말씀드렸다"면서 "김 위원장이 한 연기 발언은 나쁜 뜻이 아니라고 생각한다"고 했다. 그는 "아무리 중진정치인이라 하더라도 생각을 거침없이 얘기하는 것보다는, 대선을 도전하는 입장이면 캠프에서 객관적으로 바라보는 그런 조언을 수용해서 따라야 한다는 말씀을 한 것"이라며 "후보를 비하하는 듯한 말씀은 아니라고 생각한다"고 했다. 김 위원장의 ‘연기’ 발언에 대해 불만이 있는 것은 아니라는 설명이다.

이 대표에 대해선 "저나 이 대표 모두 국민과 당원이 정권교체에 나서라고 뽑아주신 것"이라며 "이 대표는 대선을 위해 당 대표로서 역할을 잘하실 것으로 기대하고 있다"고 했다.

이 대표의 선거대책본부 합류 등과 관련해서는 "선대본부장 산하에 전부 편입시킬 계획"이라며 "당 대표로서 역할을 해주시면 얼마든지 선거운동이라는 게 중앙선대본에 직책이 꼭 있어야 하는 것 아니다"라고 했다.

당내 일각에서 사퇴 요구가 제기된 이 후보에 대해 "이 대표의 거취 문제는 제 소관 밖의 사안"이라며 "많은 당원과 의원께 이 대표께서 더 적극적으로 선거운동에 나서주기를 기대하는 입장이라고 보고, 그렇게 하시지 않겠나 생각한다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr