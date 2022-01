'이달의 과학기술인'에 그린 수소 1인자 문주호 연세대 교수

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부와 한국연구재단 '이달의 과학기술인상' 1월 수상자로 문주호 연세대 신소재공학과 교수를 선정했다고 5일 밝혔다.

이 상은 우수한 연구개발 성과로 과학기술 발전에 공헌한 연구개발자를 매월 1명씩 선정해 과기정통부 장관상과 상금 1000만원을 수여한다.

문 교수는 태양광소자 기술에 기반을 둔 그린 수소 생산 연구에서 큰 업적을 세운 공로를 인정받았다. 산화 알루미늄 구조체에 기반한 반투명 태양전지를 활용해 수소를 생산하는 소자를 세계 최초로 제안했다.

기존의 ‘태양광-수소 생산시스템’은 고가의 반도체 물질과 복잡한 생산 공정으로 고비용 저효율의 어려움을 겪었다. 문 교수의 연구팀은 태양광-수소 변환효율이 높은 적층형 텐덤(Tandem) 소자 개발에 성공해 저가 반도체로 저비용 고효율의 그린 수소 생산에 성공했다. 특히 세계 최초로 10%가 넘는 태양광-수소 변환 효율을 달성하면서 문 교수팀이 개발한 ‘태양전지-광전극 물분해 소자’ 기반 고효율 그린수소 생산기술 논문은 국제학술지 'Energy & Environmental Science'에 2020년 11월 게재됐다.

