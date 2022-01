고양시, '일산 테크노밸리' 착공… 조성 사업 본격화

바이오·메디컬, 미디어·콘텐츠, 첨단 제조 분야 기업 유치 계획

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시는 "지난달 22일 고양 일산 테크노밸리의 지장물 철거공사를 착공해 본격적인 단지 조성사업을 시작했다"고 5일 밝혔다.

'고양 일산 테크노밸리'는 바이오·메디컬, 미디어·콘텐츠, 첨단 제조 분야 등 차세대 혁신기업 유치를 위해 고양시가 일산서구 법곳동 일대 87만여㎡에 조성하는 사업이다.

시에 따르면, 현재 약 75%(토지 67%, 지장물 82%)의 보상을 완료했으며, 공사비 34억 원을 들여 본 건물 170동 외 잔존 구조물, 폐석면 철거 등을 진행할 예정이다.

지난해 11월 '2021 디지털 대전환 엑스포'에 참가, 고양 일산 테크노밸리 부스를 운영한데 이어 지난달에는 기업 관계자를 위한 사업설명회도 개최한 바 있다.

현재까지 IT·BT 분야 기업들이 입주의향을 밝혔으며, 바이오·메디컬 클러스터나 전자상거래 클러스터 구축 등을 희망하는 기관·협회가 추가로 입주 의향을 전해온 것으로 알려졌다.

이재준 고양시장은 "고양 일산 테크노밸리 조성으로 많은 일자리 창출과 함께 고양시에 가져올 경제효과가 상당할 것으로 기대한다"며 "신속하게 추진해 고양시의 새로운 성장 동력으로 자리 잡을 수 있길 바란다"고 말했다.

