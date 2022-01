예술의전당, 올해 공연장 대관료 인상 적용 1년 유예

계약금도 기본대관료의 30%에서 10%로 인하

[아시아경제 최동현 기자] 예술의전당이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 공연예술계를 위해 올해 공연장 대관료 인상 적용을 1년간 유예한다고 5일 밝혔다.

예술의전당의 이번 방침으로 올해 예정됐던 오페라하우스와 음악당의 7개 공연장에 대한 기본대관료 5% 인상분은 청구되지 않는다.

예술의전당은 또 대관자에게 부과하는 계약금을 기본대관료의 30%에서 10%로 대폭 인하했다. 이는 주요 공연장들과 비교해 가장 낮은 수준으로 공연예술계에 공정한 계약문화를 정착시키는데 큰 영향을 줄 것으로 기대된다.

유인택 예술의전당 사장은 "코로나19 여파로 예술의전당도 재정 상황이 녹록지 않지만 공연예술계의 회생 노력에 동참하고자 어려운 결단을 내렸다"면서 "공연장 사용 기회를 늘려 보다 많은 예술인에게 무대를 돌려줄 방안도 다각도로 모색 중"이라고 말했다.

