일동후디스, 작년 하이뮨 매출 1000억 돌파…단백질 시장 1위

국내 유일 산양유 함유 기능성 단백질 보충제

다양한 하이뮨 라인업 개발 및 유통망 확대

[아시아경제 임혜선 기자] 일동후디스는 단백질 보충제 '하이뮨 프로틴 밸런스(이하 하이뮨)' 매출이 지난해 1000억원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

일동후디스에 따르면 지난해 하이뮨 매출액은 전년 동기 대비 330% 증가해 1000억원을 넘어섰으며, 2020년 2월 출시 이후 누적 판매량은 총 600만캔에 달한다. 이는 10초에 1캔 꼴로 팔린 셈이다. 이번 매출 1000억원 돌파는 하이뮨 제품력을 입증하고 치열한 단백질 시장에서 출시 2년만에 1위를 탈환했다는 점에서 의미가 있다.

회사 측은 성공비결로 우수한 푸질을 꼽았다. 하이뮨은 국내 단백질 보충제 중에서 산양유단백을 함유한 뛰어난 영양성분과 소화흡수력을 지닌 건강기능식품이다. 동물성 단백질과 식물성 단백질 비율을 6대4로 맞췄으며 필수 아미노산 류신(leucine)과 피부·연골 조직에 중요한 콜라겐도 넣었다. 또한 정상적인 면역 작용에 필요한 아연과 뼈 형성을 돕는 비타민D 등 8가지 기능성 영양성분을 배합해 소비자들 사이에서 입소문을 탔다.

일동후디스가 생애주기별 맞춤형 건강 솔루션을 제시해 보다 폭넓은 연령층의 다양한 니즈를 충족시킨 것도 주효했다는 분석이다. 일동후디스는 하이뮨 외에도, 다양한 연령층의 건강을 고려해 성장기 어린이를 위한 '주니어 밀크', 체지방 조절을 도와주는 '&(앤)바디', 운동 선수를 위한 '프로 액티브' 등 제품 라인을 확장했으며 마시기 편한 '하이뮨 음료'도 매출 1000억원 달성에 도움이 된 주역이다.

또한, 홈쇼핑을 시작으로 한 유통망 확대와 장민호를 필두로 한 하이뮨송 광고도 매출 향상에 가속도를 붙였다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr