"MZ세대 주목하라" 삼성전자, 포터블 스크린 '더 프리스타일' 공개

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2022' 개막을 앞두고 MZ세대를 타깃한 공간에 구애 받지 않는 포터블 스크린 '더 프리스타일'을 공개했다.

더 프리스타일은 830g의 무게에 한 손에 들어오는 디자인으로 180도 회전해 벽, 천장, 바닥 등에 원하는 각도로 비춰 사용할 수 있는 제품이다. 전원 플러그 연결 없이 USB-PD, 50W/20V 외장 배터리 연결이 가능해 실내 뿐 아니라 야외에서도 사용할 수 있으며 작은 크기에도 최대 100형 크기의 화면과 360도 사운드를 제공해 영화관에서와 같이 콘텐츠를 실감나게 감상할 수 있다.

삼성전자는 더 프리스타일에 일반적으로 프로젝터를 사용할 때 매번 거쳐야 하는 화질 조정 단계를 줄여 전원을 켜면 곧바로 왜곡된 화면을 자동으로 보정해주는 오토 키스톤과 오토 포커스, 오토 레벨링 기능이 작동하도록 했다. 화면의 수평과 초점, 상·하·좌·우 화면 비율을 자동으로 맞춰 선명한 화질을 구현해 준다. 더 프리스타일에는 고성능 TV 프로세서 기술이 적용돼 환경에 구애 받지 않고 최적화된 콘텐츠 감상이 가능하다고 삼성전자는 설명했다.

더 프리스타일은 E26 규격 전등 소켓에 연결하면 테이블 위나 바닥에도 스크린을 비춰 활용할 수 있으며 조명 효과와 이미지 템플릿을 제공하는 앰비언트 모드로 포토존 아이디어도 제공한다. 전용 콘텐츠를 활용하고 패키지에 포함된 전용 렌즈캡을 씌우면 여러 색상의 조명으로 연출이 가능해 무드등으로 사용할 수 있다.

더 프리스타일은 넷플릭스, 디즈니+ 등 국내외 다양한 OTT를 포함한 스마트 TV 서비스를 삼성 TV와 동일하게 지원한다. 이 제품은 별도 리모컨 없이 모바일을 활용하는 '가상 리모컨' 기능, 갤럭시 스마트폰과 미러링으로 연결되는 '탭뷰' 기능 등이 제공된다.

삼성전자는 더 프리스타일을 이날 북미 예약 판매를 시작으로 전 세계에 순차적으로 출시할 계획이다. 삼성전자 영상디스플레이사업부 성일경 부사장은 "어디서나 편리하게 즐길 수 있는 다재다능한 더 프리스타일이 실용성을 추구하는 MZ세대의 라이프스타일에 자연스럽게 녹아 들기를 바란다"며 "공간에 구애 받지 않고 큰 스크린을 다양한 방법으로 활용하는 재미를 제공할 것"이라고 말했다.

