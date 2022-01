권성동, 당·선대위직 모두 사퇴…"불만·분열 사라지길"

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 최측근으로 꼽히는 권성동 의원이 당직과 선대위직을 모두 내려놓기로 했다.

권 의원은 5일 페이스북을 통해 "이 시점부터 국민의힘 사무총장과 선대위 종합지원총괄본부장 직에서 물러나겠다"며 "앞으로 새로 태어날 윤 후보를 위해 백의종군 하겠다"고 밝혔다.

그는 윤 후보에 대해 "우리 당이 무기력할 때 나홀로 문재인 정권에 맞서 '1인 야당'의 역할을 하며 피 흘리며 싸운 것이 윤 후보"라며 "모두가 절망에 빠져있을 때 정권교체의 한줄기 희망을 주었다"고 말했다.

이어 "그동안 윤 후보를 도와 여기까지 온 것은, 오로지 정권교체를 위해서였다"며 "좌초한 국민의힘을 다시 살릴 사람은 윤석열밖에 없다는 판단 하에 모든 노력을 기울였다"고 덧붙였다.

'내부갈등'을 놓고 권 의원은 "경선 과정에서부터 우여곡절이 있었지만, 항상 우리 당의 큰 변화를 이뤄낸 이준석 당 대표와 좋은 관계를 유지하려 했고, 김종인 총괄 선거대책위원장을 모시기 위해 절치부심 노력했다"며 "일각에서 저를 소위 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)이라며 공격했을 때도, 국민에게 드릴 말씀이 많았으나 하지 않았다. 내부갈등은 패배의 지름길이다. 저의 사퇴로 모든 불만과 분열이 이제 깨끗이 사라지기를 바란다"고 얘기했다.

권 의원은 또 "정권교체보다 자리를 유지하는 것이 중요한 분은 더 이상 우리 당에 없을 것이라 기대한다"며 "이것이 정권교체를 바라는 대다수 국민과 당원의 생각임을 명심해야 한다"고 강조했다.

그러면서 그는 "일련의 상황으로 실망하신 국민 여러분께 정말 죄송하다"며 "부디 달라지는 윤 후보를 지켜봐달라"고 했다.

