고양시, 마두동 지반 침하 현장 '추가 보강·하수관로 교체'

지지대 154개 설치‥ 도로 침하 복구공사·현장 점검 예정

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시는 "4일 마두동 상가건물 지하 기둥 파손 및 주변 지반 일부 침하 현장에 대해 추가적인 안전조치를 취했다"고 이날 밝혔다.

시는 이날 해당 건물 지하 2층과 3층에 파이프 지지대(잭 서포트) 99개(오전 55개, 오후 44개)를 추가로 설치했다. 지난 1일 설치한 지지대(잭 서포트) 55개까지 합하면 모두 154개다.

또한 지반침하로 인한 하수관로 처짐 현상이 발견된 약 15m 구간 하수관로 (PVC 이중벽관)도 교체했다.

한국전력공사, 지역난방공사 등 관계 기관들의 전기선, 가스관 등 지하 매설물의 안정성 점검도 이뤄져 별다른 이상이 없음을 확인했다.

한국건설안전협회는 지상 층 천정 제거 후 주요 구조부 변위 조사 등 정밀 안전진단검사와 토목 지반조사를 했다.

오후에는 고양시 건축 공무원과 건물 임차인들이 간담회를 열어 그간 진행한 조치 사항과 예정된 안전진단 내용을 논의했다.

오는 5일에는 정밀 안전진단검사와 함께 경기도와 고양건축사협회 전문가들의 현장점검이 있으며, 도로 침하 구간 보도(인도) 복구공사를 위한 관련 부서 협의를 진행할 예정이다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr