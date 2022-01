정의당 "유동규-김용 통화사실 공개가 檢 선거개입?…도둑이 제 발 저리는 모습"

[아시아경제 임춘한 기자] 정의당은 4일 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 검찰 압수수색을 받기 전에 이재명 더불어민주당 대선 후보 선대위의 정진상 비서실 부실장, 김용 총괄부본부장과 통화했다는 보도와 관련해 "세간에 떠돌던 추측이 사실로 드러났다"며 철저한 수사를 촉구했다.

정호진 선대위 대변인은 이날 브리핑에서 "정 부실장과 김 부본부장은 이 후보가 성남시장 시절부터 함께 한 인물로 익히 알려져 있다"며 이같이 말했다.

정 대변인은 "언론 보도 이후 김 부본부장은 사실 확인을 위한 지극히 정상적인 통화였다며 도리어 검찰의 선거 개입이라고 주장하고 있다"며 "떳떳하면 수사를 받을 면 될 일이지 검찰의 선거 개입이라고 단정 짓는 것은 도둑이 제 발 저리는 모습으로 보여질 뿐"이라고 지적했다.

정 대변인은 "대장동 특혜 의혹 사건은 해를 넘겨 수개월째 주변만 맴돌며 허송세월하고 있다"며 "수사기관이 미래 권력에 눈치 보는 것이야말로 선거 개입이다. 대선에서 외치는 공정만큼 수사도 공정하게 임하길 바란다"고 밝혔다.

