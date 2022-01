'1차만 접종' 논란 천은미 교수 "극심한 백신 알레르기…부작용 심한 날엔 유서 쓸 생각도"

[아시아경제 나예은 기자] 방송에서 코로나19 백신 접종을 독려했던 천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수가 정작 본인은 접종 완료(2차 이상)를 하지 않은 사실이 알려져 논란이 되자 "극심한 백신 알레르기 등 특이 체질 탓에 1차 접종 후 심각한 부작용을 겪었다"고 항변했다.

천 교수는 3일 YTN '뉴스큐'에 출연해 "저는 원래 항생제 대부분에 알레르기를 갖고 있었고 신종플루 유행 당시 몸이 안 좋은 상태에서 백신 접종을 한 이후 흉통이나 호흡곤란처럼 심각한 부작용으로 면역 상태가 많이 저하된 상태였다"며 "이후 백신 접종을 하지 못했다. 그러다가 이번에 하게 된 것"이라고 설명했다.

이어 "코로나 환자를 보는 입장이고, 또 시청자에게 정보를 주는 입장에서 (백신을) 꼭 맞아서, 어떤 부작용이 오더라도 한 번 맞아야 되지 않나 (생각했다)"며 "1차 접종을 맞기까지 정말 많은 고민을 했었다. 솔직히 목숨을 건다고 느낀 분도 있었을 것"이라고 덧붙였다.

그는 "(백신을 맞은 뒤) 생활이 곤란할 정도로 어지러움이라든지 시력 저하, 멍이 수시로 들고 저림 증상 때문에 일상적인 운동을 할 수 없는 부작용들이 상당 기간 진행됐다"면서 "낮았던 백혈구 수치가 더 떨어졌다"고 말했다.

다만 천 교수는 백신에 대한 지나친 우려는 경계했다. 그는 "이런 부작용은 저처럼 특수한 체질인 경우에 올 수 있는 것이지 대부분 문제는 없는 것으로 알고 있다. 저희 부모님이나 가족은 다 접종을 했다"고 밝혔다.

천 교수는 이날 뉴스1에는 "정부는 나 같은 사람을 위해 과학적인 기준을 마련했으면 좋겠다"며 "코로나 백신 1차 접종을 하기 전 차라리 의사를 그만둘까 생각까지 하다가 결국 맞았는데 또 3개월간 부작용에 시달렸다. 부작용이 심한 날은 유서를 쓸 생각을 하기도 했다"고 토로했다.

한편 천 교수는 지난해 3월 정부의 백신 접종 홍보물에서 "지금은 '빨리, 많이' 접종하는 게 중요하다"며 백신 접종을 독려하는 발언을 했으나, 지난달 31일 YTN '뉴스라이브'에 출연해 "저는 사실 건강상의 이유로 1차 접종밖에 못했다"고 말해 논란이 됐다.

