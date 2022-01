조규일 진주시장 “지원금 사각지대 263억원 투입…행복 진주 건설에 노력하겠다”

정부 지원금 사각지대에 대한 시 자체적 추가 지원

전세버스기사·노점상·여행업 등 1인당 각 100만원씩

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 263억원 규모의 ‘제6차 지역경제 활성화 대책’을 발표했다.

조규일 진주시장은 4일 브리핑을 통해 “이번 지역경제 활성화 대책은 코로나19로 정부의 재난지원금이 상대적으로 적거나 사각지대에 놓인 2차 피해업종에 대한 보완적 차원의 시 자체적 추가지원”이라고 밝혔다.

그는 “침체한 소상공인과 중소기업, 교통·문화예술·농업 분야 종사자 등의 일상 회복을 돕고 각종 지원사업을 확대해 지역경제가 다시 활력을 찾을 수 있도록 제6차 지역경제 활성화 대책을 추진한다”고 덧붙였다.

이번 대책의 주요 내용은 진주형 긴급 생활안정지원금 48억원, 코로나 대응 진주형 공공일자리 1000개 제공 39억원, 중소기업·소상공인 활성화 6개 사업 140억원, 문화예술·농업 분야 2개 사업 확대 추진 27억원, 단계적 일상회복 지원 4개 사업 9억원 등으로 263억원의 예산이 투입된다.

진주형 긴급 생활안정지원금은 지난해 7월 코로나19 확산을 차단하기 위한 사회적 거리두기 3단계 행정명령 격상 등으로 장기간 피해를 봤으나 정부 지원을 받지 못한 여행업, 유원시설(키즈카페, 레일바이크) 111개소가 대상으로 업체당 100만원을 지원한다.

각종 행사·모임 등 축소와 제한으로 매출이 대폭 감소한 전세버스 기사 182명과 경기 침체로 이용객이 줄어 수입이 감소한 택시 기사 중에서 이번 정부 방역지원금 미지급자인 855명 등 1037명에게 1인당 100만원씩, 총 10억3700만원을 지원한다.

문화예술행사 축소와 취소 등으로 장기간 어려움을 겪는 지역 문화예술인 615명과 문화예술단체 135개소에 100만원씩 총 7억5000만원을 지원한다.

이와 함께 지금까지 정부 지원을 한 번밖에 받지 못한 노점상 244명에게 1인당 100만원씩 2억4400만 원을 지원한다.

특히 코로나19 장기화에 따른 경기 침체로 휴·폐업자 및 실직자, 취업에 어려움을 겪는 청년 구직자 등 취업 취약계층의 경제적 안정과 일자리 제공을 위해 코로나19 이전 200여개의 일자리를 1000여 개로 늘리고 39억원을 투입하는 진주형 공공일자리를 1월 말부터 4월까지 제공한다.

시는 이번 6차 진주형 긴급 생활안정지원금은 오는 10일부터 26일까지 신청을 받아 21일께 1차 지급하고, 28일께 2차 지급할 계획이다.

조 시장은 “코로나19 방역과 위기 극복에 힘써 주시는 시민들에게 감사드리며, 단계적 일상 회복을 위한 긴급지원과 미래 발전 가능성이 큰 경쟁력 있는 시책을 함께 추진하여 시민이 잘사는 행복한 진주 건설에 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr