[아시아경제 임혜선 기자] 삼양식품은 신제품 ‘바담뽕’(바다를 담은 짬뽕)을 출시했다고 4일 밝혔다.

바담뽕은 짬뽕 라면 제품으로, 오징어와 새우 등을 넣어 깊고 진하면서도 칼칼한 국물 맛이 특징이다. 면 반죽에는 해물 베이스와 감자 전분을 활용해 감칠맛과 쫄깃함을 더했고, 일반 라면보다 두꺼운 면을 적용해 탄력 있는 짬뽕 면의 식감을 구현했다.

후레이크 스프에는 오징어, 홍게, 미역, 다시마 등 해물과 함께 양배추, 청경채, 당근 등 야채를 넣어 씹는 맛을 살렸다.

삼양식품은 이번 빨간 국물 짬뽕 라면인 ‘바담뽕’을 출시로 기존의 국물없이 볶아 먹는 ‘간짬뽕’과 하얀 국물인 ‘나가사끼짬뽕’ 등의 제품 라인업을 갖춰 짬뽕라면 시장에서 점유율과 입지를 강화해 나갈 방침이다.

