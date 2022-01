[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 정우석 광주광역시 서구의회 의원이 전국시군자치구의회의장협의회로부터 ‘의정봉사상’을 수상했다.

지방의정봉사상은 매년 전국시군자치구의회 의장단협의회가 전국 226개 시·군·자치구의회 의원을 대상으로 지역주민을 위해 헌신하고 봉사한 의원을 대상으로 선정하고 있다.

이번 지방의정봉사상을 수상한 정우석 의원은 코로나19로 인한 위기 상황에서도 투철한 사명감과 봉사정신으로 지역민들을 위한 적극적인 의정활동 공로를 인정받았다.

정 의원은 “지방자치 30년을 맞아 이렇게 큰상을 받아 감사드린다”며 “앞으로도 서구의 미래를 위해 더 열심히 일하라는 뜻에서 주시는 상이라고 생각하고 서구발전과 구민을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr