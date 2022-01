유한양행 "'열정·도전·창조' 통해 글로벌 50위 제약사 진입 도전"

[아시아경제 김대현 기자] 유한양행이 올해 차별화된 신약 개발 및 신규사업 확대를 통해 '글로벌 기업'으로 성장하겠다는 목표를 강조했다.

3일 조욱제 유한양행 사장은 '2022년 시무식'을 통해 "'열정, 도전, 창조'를 올해 경영지표로 정했다"며 임직원들에게 이같이 강조했다.

조 사장은 신년사에서 "작년 한해 코로나19 대유행 속에서도 혁신신약 개발, 신규사업 강화, 전략적 투자와 더불어 글로벌 네트워크 확대를 지속적으로 추진해 글로벌 기업으로 도약하기 위한 힘찬 도전을 계속해왔다"고 앞선 경영성과를 설명했다.

조 사장은 "'One team, One goal'이란 경영슬로건 아래 글로벌 50위권 제약사로 진입하기 위해 끊임없이 긍정적, 창의적, 열정적 사고를 바탕으로 현재 상황을 슬기롭게 헤쳐나가야 한다"며 "올해도 크고 작은 어려움이 있을 것으로 예상되지만, 힘을 합치면 산을 움직일 수 있다는 말인 '중력이산(衆力移山)'처럼 모든 임직원이 힘을 합쳐 위기를 기회로 만드는 한해가 되기를 진심으로 기원한다"고 전했다.

한편, 유한양행은 정기 임원 인사발령 및 기구조직을 일부 개편했다. 특히 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확대를 위해 ESG 경영실을 신설하고 사장 직속으로 배치했다. 이번 임원 승진 및 신임 임원은 정동균 전무, 이병철·김재용·공병준·김준환 상무다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr