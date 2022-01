[신년사] 김성현·박정림 KB證 대표 "고객 중심 투자솔루션 강화에 집중"

[아시아경제 이민우 기자] 김성현·박정림 KB증권 각자 대표가 새해를 맞아 직원들에게 고객 중심 투자솔루션 강화에 집중해줄 것을 당부했다.

KB증권은 김 대표와 박 대표가 이 같은 내용을 담은 신년사를 발표했다고 3일 밝혔다. 두 대표는 올해의 경영전략 방향을 '투자솔루션 역량 중심 사업별 영업모델 고도화 및 디지털·플랫폼 사업의 전략적 확장'으로 설정했다. 이를 실천할 5대 전략과제도 제시했다.

우선 투자솔루션 제공 역량 중심으로 사업별 영업모델 고도화를 강조했다. 김 대표는 "투자솔루션 제공 역량은 자산관리(WM), 세일즈앤트레이딩(S&T), 기업금융(IB), 기관영업 등 모든 부문에서 부를 늘리고자 하는 고객의 요구를 충족시켜주는 핵심 역량"이라며 "회사는 임직원이 고객에 집중할 수 있도록 체계와 업무 과정 등 인프라 구축에 지원을 아끼지 않을 것이며 임직원들도 고객에 대한 이해를 넓히고 상품과 시장에 대한 전문지식을 함양하며 경쟁력을 높여 주길 당부한다"고 했다.

투자 및 운용 사업 역량 강화도 힘줘 말했다. 자본활용 사업은 투자 전략 및 자산 다변화, 다양한 수단 활용 등을 통해 투자 역량을 강화하고 성장기업에 대한 적극적인 초기 투자, 기투자 자산의 매각 활성화를 통한 자본 효율성 극대화 등을 당부했다.

해외 사업 역량 강화도 적극 강조했다. 신흥국 시장에 현지 법인 사업 역량을 강화하고 IT시스템 개선 및 디지털 플랫폼을 활용한 고객을 확장하자는 것이다. 또한 선진국 시장도 꾸준한 협업을 통해 수익 증대를 꾀하자고 당부했다. 그 밖에도 디지털과 플랫폼 중심의 미래금융, ESG(환경·사회·지배주고) 경영 등을 위해 노력하자고 독려했다.

박 대표는 "무엇보다 고객 중심으로 업무에 임하는 한편 끊임없이 도전하고 혁신하는 KB증권을 만들어 나가자"며 "이를 위해 서로 소통하고 조직간 협업을 통해 실행력을 높여주길 바란다"고 밝혔다.

