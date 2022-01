우리금융, '아동·청소년 따뜻한 겨울나기' 1억원 지원

[아시아경제 이광호 기자]우리금융그룹은 전국지역아동센터협의회와 함께 서울 종로구 소재 중앙지역아동센터에서 '아동·청소년 따뜻한 겨울나기' 지원금 1억원을 전달했다고 3일 밝혔다.

아동·청소년 따뜻한 겨울나기는 코로나19 장기화로 가정 경제 및 돌봄 공백 심화에 따른 어려움을 돕기 위해 우리금융이 전국지역아동센터협의회를 통해 아동·청소년을 지원하는 사회공헌 사업이다.

이번 지원금은 전국의 지역아동센터 약 60여 개소, 400여 명의 아동·청소년에게 전달된다. 보일러 수리, 난방원료 구입, 도시가스 및 전기난방 등의 난방비와 온풍기, 전기·온수매트, 겨울철 의류 등 방한용품 구입 등에 사용될 예정이다.

손태승 우리금융 회장은 "코로나19 장기화로 많은 아동·청소년과 지역아동센터 등이 추운 겨울철 나기에 어려움을 겪고 있어 안타까운 마음이 든다"며 "이번 지원금으로 아동·청소년들이 조금이나마 따뜻하고 안전하게 겨울나기를 했으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 우리금융은 따뜻한 나눔의 가치를 실현하고, 금융의 사회적 책임을 다하기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr