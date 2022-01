갤럭시아머니트리, KTB투자증권과 ‘간편투자 서비스’ 출시

[아시아경제 유현석 기자] 핀테크 전문 기업 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 13,700 전일대비 150 등락률 +1.11% 거래량 917,794 전일가 13,550 2022.01.03 13:39 장중(20분지연) 관련기사 2022년 초대형 “NFT+메타버스+게임” 新대장주갤럭시아메타버스, 국내 최초 KLPGA 프로골퍼 라운딩 NFT 발행‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 간편결제 플랫폼 ‘머니트리’에서 KTB투자증권의 펀드 투자와 CMR-RP 가입이 가능한 ‘간편투자 서비스’를 출시했다고 3일 밝혔다.

머니트리 간편투자 서비스 이용 고객들은 KTB투자증권 계좌개설부터 추천 펀드 및 CMA-RP 상품 가입, 매매 등 거래 서비스까지 이용할 수 있다. 특히 머니트리의 대표 서비스인 각종 포인트를 머니트리 캐시로 바꿔 사용하는 포인트 교환 기능을 활용해 고객들은 갖고 있는 포인트만으로도 펀드 투자나 CMA-RP 가입이 가능하다. 포인트로 소액투자를 하거나 CMA통장에 보관하고 이자를 받는 효과를 기대할 수 있다.

간편결제 플랫폼 머니트리는 기존 포인트 교환 서비스를 시작으로 중고쿠폰 거래, 지로납부, 제로페이복합결제와 지역사랑상품권 판매, 오프라인 간편결제 등 고객들에게 꼭 필요한 생활서비스를 제공하고 있다. 지난 해 말부터는 한국금거래소와 함께 ‘야금야금 e금 투자’, 야금야금 e은 투자’ 서비스를 오픈했다. 이로써 머니트리 플랫폼 안에서 간편결제부터 투자까지 한번에 이용할 수 있는 금융플랫폼으로 업그레이드 됐다.

머니트리는 ‘간편투자 서비스’ 출시 기념으로 KTB투자증권 계좌를 개설한 모든 고객들에게 1만원의 현금 리워드와 함께 1만원 이상 펀드 상품에 투자한 고객들에게 머니트리 캐시 1만원을 추가로 지급한다. 이와 같은 2만원 상당의 리워드 이벤트는 오는 2월6일까지 진행할 계획이다.

유현석 기자