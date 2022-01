허영인 SPC그룹 회장 "글로벌 100년 기업으로 성장할 것"

[아시아경제 임혜선 기자]허영인 SPC그룹 회장(사진)은 3일 오전 열린 온라인 비대면 신년식에서 "고객과 시장의 기대를 뛰어넘는 경험을 제공하고 사회적 책임을 다해 "'글로벌 100년 기업'으로 성장할 것"이라고 밝혔다.

허영인 회장은 이를 위해 품질 초격차, 기업문화 혁신, 프랜차이즈 ESG경영 등 3가지 경영 키워드를 제시했다.

허영인 회장은 “글로벌 최고 수준의 초격차 기술력을 확보하기 위해 연구개발 투자를 확대하고 디지털 트랜스포메이션을 가속화해야 한다”고 말했다. 이를 위해 ‘중장기 연구기술 로드맵’과 글로벌 식문화 트렌드를 빠르게 적용할 수 있는 ‘글로벌 연구개발(R&D) 허브 체계’를 준비할 것을 주문했다.

허영인 회장은 또한 “과감한 기업문화의 혁신도 필요하다”면서 “최적화 된 의사결정에 빠른 실행력이 더해진 SPC 만의 기업문화를 만들어야 한다"고 강조했다. 이는 전 세계 7개국에 진출해 있는 글로벌 사업에 대한 ‘운영 효율을 극대화’ 하고, 국내 사업은 ‘내실 있는 성장’을 주문한 것으로 풀이된다.

마지막으로 허영인 회장은 소비자에게 사랑받고 사회에 기여하는 ‘프랜차이즈 ESG 경영’을 적극 추진할 것을 당부했다. 허 회장은 “‘SPC 행복상생 프로젝트’에서 한발 더 나아가 우리 제품과 잘 어울리는 전용 품종 개발과 재배를 지원해 농가와 회사가 함께 경쟁력을 향상시키는 상생모델로 발전시키자”고 말했다.

