[신년사]손병환 농협금융 회장 "금융의 본질은 고객…디지털 사업 강화해야"

"고객의 변화와 수요 반영에 노력해야"

"ESG·글로벌 사업에도 역량 동원해야"

[아시아경제 성기호 기자] 손병환 NH농협금융지주 회장은 "금융의 본질은 고객에 있다는 점을 인식하고 차별화된 디지털 사업을 추진해야 한다"고 강조했다.

손 회장은 3일 2022년 신년사를 통해 "고객의 일상에 금융서비스를 녹여낼 수 있도록 항상 고객의 변화를 정확하게 이해하고 고객의 수요를 반영하기 위해 노력해 달라"며 이같이 밝혔다.

그는 디지털 전환과 관련 "고객이 원하지 않는다면 그 동안 잘 해왔던 사업모델과 사업운영 방식도 과감히 바꿔 나가야 한다"며 "상품과 서비스 개발뿐 아니라 필요하다면 내부 시스템이나 일하는 방식까지도 고객 관점에서 전면적으로 혁신해 달라"고 당부했다.

손 회장은 ESG(환경·사회·지배구조)경영에 대해서도 변화를 요구했다. 그는 "지난해 구축한 ESG 경영체계를 토대로 올해는 ESG 경영을 더욱 고도화하고 경영전반에 적극 반영해 나가야 한다"며 "ESG 경영 내재화를 위해 노력해 달라"고 강조했다.

이와 함께 "특히 기후변화 대응체계 구축을 위해 탄소중립 달성과 기후리스크 관리체계 확립에 모든 역량을 집중해야 한다"며 "탄소중립 이행을 위한 금융상품 개발을 확대하고, 탄소배출저감 부문에 대한 투자와 더불어 이와 연계된 전 사업부문의 시스템을 정비해야 할 것"이라고 주문했다.

또한 글로벌 사업의 안정적 발전과 역량 강화에 힘써달라고 강조했다. 손 회장은 "글로벌 진출국에서는 사업모델 개선을 통해 수익성을 높이고, 신규점포는 개점 초기 사업 안정화에 힘써야 할 것"이라며 "올해 홍콩, 북경 지점 개점 준비와 더불어 호주 시드니, 베트남 호치민, 인도 노이다 지점 개설도 차질 없이 추진해 달라"고 덧붙였다.

