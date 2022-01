한화시스템, 500억 '천궁 다기능레이다 PBL' 사업 계약

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 350 등락률 +2.19% 거래량 159,228 전일가 16,000 2022.01.03 10:19 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 쏠리드윈텍 외 18개사에 선급금 800억원 지급 결정한화시스템, 고성능·초경량 군전용 위성통신 전력화한화시스템, ‘K1E1 전차 포수조준경’ 성능개량 나선다 close 이 약 500억원 규모의 '천궁 다기능레이다(MFR) 성과기반 군수지원(PBL)' 사업 계약을 체결했다.

3일 한화시스템에 따르면 천궁은 국내 기술로 개발된 중거리 지대공 유도무기체계로 '한국형 사드(K-THAAD)', '한국형 패트리어트(K-Patriot)'로 불린다.

중거리 고도로 비행하는 항공기를 요격하며, 천궁의 눈 역할을 하는 레이다는 여러대의 레이다 기능을 하나로 통합한 3차원 위상 배열 레이다가 탑재돼 모든 방향에서 접근하는 수많은 적 미사일도 동시에 탐지·추적할 수 있다. 현재 항공기뿐 아니라 탄도미사일까지 탐지·추적할 수 있는 성능개량된 천궁-II 다기능레이다가 양산 및 공급되고 있다.

한화시스템은 2026년까지 천궁레이다의 ▲재고공급·유지·단종관리 등 운영재고 관리 ▲다기능레이다 현장 정비 및 교육 ▲군수정보체계개발 시스템 최신화 및 성과지표 관리 ▲사업 계약·비용·원가정산·인력관리 등 전반적인 사업관리 등을 수행할 계획이다.

특히 현재 전력화된 천궁 레이다 개발 및 양산 경험을 토대로 최적화된 정비 서비스를 제공하고, 후속 군수지원을 위한 전반적인 환경을 조성해 천궁체계의 가동률 향상에 기여할 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.

이정모 한화시스템 구미사업장장은 "한화시스템은 천궁·천궁-II MFR 개발·양산 및 최근 계약을 앞두고 있는 천궁-II UAE 수출까지 최고 성능의 레이다 개발 역량을 보유하고 있다"라며 "이러한 경험을 바탕으로 성공적으로 PBL사업을 수행해 나가며 천궁 체계 가동률 향상 및 국방 예산 절감에 기여할 수 있기를 기대하고 있다"고 말했다.

