이준석 "尹 지지율 이젠 60대 빼곤 다 포위당해…매머드 선대위 틀렸다"

이준석, 국민의힘 선대위 개편 강조

"10·20세대를 다 잡아놓은 고기라 생각하는 듯"

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표는 최근 윤석열 대선후보의 지지율에 대해 "60대 빼고는 이제 다 포위당했다"며 "내가 그걸 보고 있으면 황당하지 않겠나"라고 말했다.

이 대표는 30일 TBS 라디오 '신장식의 신장개업'과의 인터뷰에서 "참 어안이 벙벙하다"며 "60·70세대에 10·20·30세대를 더해서 세대 포위론, 세대 결합론을 이끌어왔는데 무슨 근자감(근거없는 자신감)인지 선거대책위원회(선대위)의 주요 의사결정을 하는 분들은 10·20세대를 다 잡아놓은 고기라 생각한 것 같다"고 지적했다.

그는 "서울시장 보궐선거 이후 내가 당대표를 하면서 지난 11월까지 어떤 조사를 봐도 우리가 50% 이상을 (20대) 거기서 득표하니 다 잡은 고기라는 잘못된 인상을 준 것 같다"며 "오늘 조사를 보면 (윤 후보 선대위) 그분들이 얼마나 오판했나 보면 60대를 빼고는 이제 다 포위당했다"고 탄식했다.

그러면서 이 대표는 "우선 매머드가 문제다. 잡아야 한다. 먹기만 많이 먹고 제대로 하는 게 없다"며 선대위 개편을 강조했다.

'이수정·신지예·김민전 등의 인사를 정리하라는 거냐'는 질문에는 "그 사람들을 모셔놓고 해촉하는 건 쉬운 일이 아니다"며 "그러니까 해체하라는 것"이라고 답했다.

그는 "매머드는 틀렸다. 이것을 타고 다니면 큰일 난다. 말을 새로 뽑아오든, 개썰매를 끌고 오든 딴 것을 타고 다녀야 한다"며 "뭐든 다른 형태로 전환해야지 이 매머드를 타고 다니면 (선거) 끝난다"고 내다봤다.

다만 일각에서 나온 '대선후보 교체론'에 대해선 "후보를 교체하려면 최고위원회의에서 내가 당대표로서 회의를 주재해 의결해야 하지만 나는 그럴 의사가 절대 없다"며 "그렇게 후보를 교체하면 그 선거는 진 선거"라고 일축했다.

