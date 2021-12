박소담 주연 '특송', 유럽·아시아 47개국 선판매

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 박소담이 주연에 나선 영화 '특송'이 해외에 선판매 됐다.

29일 배급사 NEW는 '특송'이 유럽, 아시아 47개국에 선판매 됐으며, 5개국 동시기 개봉을 확정했다고 밝혔다.

'특송'은 성공률 100%의 특송 전문 드라이버 은하가 예기치 못한 배송사고에 휘말리면서 벌어지는 추격전을 그린 범죄 오락 액션 영화.

영화는 독일, 오스트리아 등 유럽 국가들을 비롯해 일본, 말레이시아, 필리핀, 베트남 등 아시아 주요 국가를 포함한 47개국에 선판매 됐다.

아울러 오는 1월 12일 국내 개봉을 시작으로 13~14일 홍콩, 싱가포르, 몽골에서, 19일과 28일에는 각각 인도네시아와 대만에서 동시기 개봉한다.

홍콩 배급사 Edko Films 관계자는 “'기생충'으로 유명한 박소담의 범죄 액션 도전에 많은 관객들이 열광할 것”이라며 전했다.

배급사 Clover Films는 동남아 7개국 배급을 결정 지은 배경으로 “하이 퀄리티의 카체이싱 액션이 매력적”이라고 밝혔으며, 대만 배급사 Movie Cloud는 “아드레날린이 솟구치는 경험을 하게 할 것”이라고 바라봤다.

이어 일본 배급사 Culture Entertainment 관계자는 “훌륭한 캐스팅, 줄거리, 프로덕션을 갖춘 '특송'의 판권 구입에 망설일 이유가 없었다”고 전했다.

'특송'은 다음달 12일 국내 개봉.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr