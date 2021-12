경복대 창업보육센터, 입주기업과 산학협력 협약 체결

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교 창업보육센터(BI)가 센터 입주 기업들과 산학협력 협약을 체결했다.

경복대 창업보육센터는 최근 남양주캠퍼스 충효관에서 센터 입주기업들과 맞춤형 산학협력 협약식을 가졌다고 29일 밝혔다.

이번 협약에 따라 두 기관은 ▲경복대 재학생들을 위한 현장 실습처 및 취업 기회 제공 ▲기업이 요구하는 기술자문 및 경영 컨설팅 제공 ▲정보교류, 상호협력 등 공동의 발전을 위해 협력하게 된다.

이동수 경복대 산학협력단장은 "이번 맞춤형 산학협력 체결은 학과와 입주기업 간의 산학협력 확대와 재학생과 졸업생들의 취업을 연계하는 맞춤협약이라 의미가 크다"며 "이러한 맞춤형 산학협력을 통해 산업체와 함께 윈-윈하는 상생협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 강조했다.

2015년 개설된 경복대 창업보육센터는 중기부 BI경영평가에서 최근 4년 연속 우수(A) 등급을 획득했다.특히 전담인력의 전문성을 토대로 유관기관과의 연계부문에 역점을 두어 3년 연속 경기지방중소벤처기업청장상을 수상하는 기업을 배출해 맞춤형 보육을 지원하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr