창원시, 2022년 총괄업무계획 보고회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 28일 허성무 시장 주재로 시청 전 실·국·소장이 참석한 가운데 2022년 총괄업무계획 보고회를 개최해 내년도 시정목표와 시정 운영방향을 공유하는 자리를 가졌다.

시는 내년 1월 특례시 공식 출범을 맞아 2022년도 시정목표를 '대전환의 서막, 창원특례시'로 정하고, 이를 실현하기 위한 정책방향으로 기대가 현실이 되는 특례도시, 회복을 넘어 새 기준이 되는 일상도시, 다극체제의 거점이 되는 분권도시를 제시했다.

목표 달성을 위해 세부적으로 6대 분야 24개의 실천과제를 수립하고 이를 중점적으로 추진할 계획이다.

허성무 시장은 "2022년은 그동안과는 전혀 다른 대전환의 전기를 만들어야 하는 중요한 한 해"라며 "특례시가 성공으로 기록될지는 온전히 이제 우리의 몫으로 남겨졌다"고 말했다.

'창원시 2022년 총괄업무계획'은 특례시 출범 시기에 맞춰 시 홈페이지에 게시될 예정이다.

